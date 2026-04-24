Жители Нижнего Тагила два дня дышали загрязненным воздухом

В Нижнем Тагиле жители два дня — 21 и 22 апреля 2026 года — дышали загрязненным воздухом. Дело в том, что в атмосфере был зафиксирован повышенный уровень концентрации сероводорода. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Гидрометцентра.
— 21 апреля 2026 года, Нижний Тагил — уровень загрязнения в городе был повышенным и определялся максимальной концентрацией сероводорода на ПНЗ № 3 в 11:20, равной 1,8 предельно допустимых концентраций, — рассказали в Гидрометцентре.
В течение дня уровень концентрации сероводорода постепенно снижался, пока не достиг 1,1 ПДК. Однако утром 22 апреля, в 7:40, на ПНЗ № 3 снова зафиксировали превышение допустимых значений до 1,3 ПДК. После этого показатели загрязнения воздуха пошли на спад и вскоре оказались в норме.