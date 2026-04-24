Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце «на паузу»: в Хабаровском крае вновь прогнозируются осадки

На территорию региона смещаются фронтальные разделы.

Источник: Хабаровский край сегодня

После короткой солнечной передышки жителей отдельных районов Хабаровского края вновь ожидает неустойчивая погода. В выходные дни с влиянием фронтальных разделов в южной и центральной частях региона пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В основном непогода затронет субботу, 25 апреля, в воскресенье осадки сохранятся лишь местами.

— В ночные часы температура при этом будет доходить до −3…+2°C, днем в основном — около +5…+10°C, а на юге показатели составят +7…+14°C. Ветер южный с переходом на восточный, в основном до 5−10 м/с, но в субботу возможно местами усиление до 9−14 м/с, — дает прогноз ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.

Как подметил синоптик, до конца месяца не прогнозируется устойчивый сухой период — в отдельные дни и на следующей неделе пройдут осадки.

В краевой столице 25 апреля прогнозируется кратковременный дождь, 26 числа существенных осадков не ожидается. Умеренный южный ветер сменит направление на северо-восточное. Ночью температура будет около 0 , днем в субботу воздух прогреется до +7…+9 °C, на следующий день будет чуть теплее — около +11…+13 °C.

Такие показатели не соответствуют температурной норме, они находятся ниже ее примерно на три градуса. В дальнейшие несколько дней синоптики ожидают, что температура все же выйдет к норме.

Согласно гидрологическим данным, сейчас граница вскрытия Амура находится в 35 км ниже населенного пункта Нижнетамбовское.