Солнце «на паузу»: в Хабаровском крае вновь прогнозируются осадки

После короткой солнечной передышки жителей отдельных районов Хабаровского края вновь ожидает неустойчивая погода. В выходные дни с влиянием фронтальных разделов в южной и центральной частях региона пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В основном непогода затронет субботу, 25 апреля, в воскресенье осадки сохранятся лишь местами.
— В ночные часы температура при этом будет доходить до −3…+2°C, днем в основном — около +5…+10°C, а на юге показатели составят +7…+14°C. Ветер южный с переходом на восточный, в основном до 5−10 м/с, но в субботу возможно местами усиление до 9−14 м/с, — дает прогноз ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
Как подметил синоптик, до конца месяца не прогнозируется устойчивый сухой период — в отдельные дни и на следующей неделе пройдут осадки.
В краевой столице 25 апреля прогнозируется кратковременный дождь, 26 числа существенных осадков не ожидается. Умеренный южный ветер сменит направление на северо-восточное. Ночью температура будет около 0 , днем в субботу воздух прогреется до +7…+9 °C, на следующий день будет чуть теплее — около +11…+13 °C.
Такие показатели не соответствуют температурной норме, они находятся ниже ее примерно на три градуса. В дальнейшие несколько дней синоптики ожидают, что температура все же выйдет к норме.
Согласно гидрологическим данным, сейчас граница вскрытия Амура находится в 35 км ниже населенного пункта Нижнетамбовское.