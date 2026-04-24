В Орловской области ужесточат контроль за такси с помощью индикаторов риска

Новая редакция перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований предусматривает три основания для отнесения перевозчика к «проблемным». Это «увеличение более чем на 50% числа транспортных средств, внесенных в региональный реестр легковых такси, при отсутствии сведений об увеличении на 20% и более штатной численности водителей легковых такси». Также в перечень включено «увеличение на один и более случаев возникновения ДТП, произошедших по вине перевозчика или водителя», а также «увеличение на один и более случаев управления водителями, не имеющими при себе путевого листа». Документ также расширяет возможности онлайн-взаимодействия с контролерами через «Госуслуги» и мобильное приложение «Инспектор».