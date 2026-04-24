Команда нижегородского Росгосстраха получила награду за вклад в донорство

Начальник управления корпоративных продаж Нижегородского филиала Росгосстраха Татьяна Горшкова получила благодарственное письмо из рук главного врача НОЦК им. Н. Я. Климовой Сергея Абрамова в знак признательности за помощь и активное содействие в проведении донорских акций. Торжественная церемония в рамках проекта «Донорство — стиль жизни» состоялась 20 апреля на площадке Rорпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и была приурочена к Национальному дню доноров крови.
Как рассказала руководитель направления Управления корпоративных продаж филиала Наталья Меркушина, в этом году исполнился ровно год, как нижегородские госстраховцы стали донорами на регулярной основе: раз в квартал они дружной командой идут на донацию. И если изначально эта команда состояла всего их четверых, то сейчас в рядах доноров уже 17 человек!
«Призыв нашей компании к добрым делам нашел живой отклик в сердцах каждого из моих коллег: с этого и начался наш путь в донорство, — рассказывает Наталья Меркушина. — В этот раз все вместе мы сдали 5,5 литров крови! Мы даже разработали свою стратегию для повышения гемоглобина: это специальная диета из продуктов, богатых железом. Лично я добавляю к ней масло их ядер грецких и кедровых орехов, семян конопли и льна— в этом мне помогает моя подруга. Участвуя в акциях по сдаче крови, мы на деле доказываем, что корпоративная социальная ответственность и человеческое участие идут рука об руку, объединяя людей вокруг важной цели — спасения жизней».
«Страхование — это не просто бизнес, а помощь людям в трудной ситуации. На этом принципе и строится социальная миссия нашей компании, — говорит директор филиала Росгосстраха в Нижегородской области Сергей Москаленко. — Я горжусь своими коллегами, умеющими сострадать и готовыми отдать частицу себя — свою кровь — ради других людей. И мы не устаем повторять, что Росгосстрах — всегда рядом, когда это действительно важно!».