В ГАИ напомнили, сколько часов должны отдыхать водители

Ранее «Татар-информ» писал о двух недавних случаях, когда усталость водителей приводила к трагедии. В первом четверо мужчин возвращались с ночной рыбалки, когда водитель «Лада Гранта» уснул и столкнулся с трактором. Тормозного пути на месте столкновения не было, все участники ДТП, включая водителя трактора, погибли. Во втором водитель Hyundai уснул за рулем после того, как проехал 2 тыс. километров без отдыха. В итоге он врезался в грузовик. Водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте.
Как отметили в Госавтоинспекции Татарстана, усталость снижает реакцию, ухудшает концентрацию и может привести к засыпанию за рулем, что угрожает жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
Уточняется, что 45-минутный перерыв можно разделить на две части — 15 и 30 минут, а максимальное время управления разрешено увеличить до 10 часов в день не более двух раз в неделю. Ежедневный отдых можно сократить до 9 часов, но не более трех раз в две недели, а еженедельный — до 24 часов раз в две недели с компенсацией неиспользованного времени в дальнейшем.
В ГАИ рекомендуют планировать поездки так, чтобы избегать длительного вождения без перерыва и делать небольшие остановки каждые 2−3 часа. При первых признаках усталости нужно остановиться и отдохнуть, а при сильном переутомлении лучше передать управление другому водителю или отложить поездку.