Более 100 сирийцев получили временное убежище в Нижегородской области за год

В Нижегородскую область за 2025 год приехали более 100 граждан Сирийской Арабской Республики, получивших в России статус временного убежища. В прошлом году граждане этой страны чаще других просили убежище в РФ в связи с вооруженными столкновениями в Сирии. Несколько сотен семей поместили в центры временного размещения в российских регионах, говорится в отчете нижегородского омбудсмена Оксаны Кислицыной.