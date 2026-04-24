С 3 июня из Красноярска стартуют прямые рейсы в Шанхай

Авиакомпания «Россия» открывает прямое воздушное сообщение между Красноярском и Шанхаем. Первый рейс запланирован на 3 июня, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
Летать будет дважды в неделю — по средам и пятницам. Вылет по средам — в 19:00, по пятницам — в 18:55 по местному времени. Прибытие в китайский мегаполис — в час ночи по местному времени.
На данный момент из Красноярска уже выполняются прямые перелёты в Пекин, Харбин, Санью и Маньчжурию. За прошлый год пассажиропоток на китайских направлениях увеличился на 60%, а за первые три месяца 2026 года — почти на 18%.
