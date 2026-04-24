Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 3 июня из Красноярска стартуют прямые рейсы в Шанхай

Летать будет дважды в неделю — по средам и пятницам.

Авиакомпания «Россия» открывает прямое воздушное сообщение между Красноярском и Шанхаем. Первый рейс запланирован на 3 июня, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Летать будет дважды в неделю — по средам и пятницам. Вылет по средам — в 19:00, по пятницам — в 18:55 по местному времени. Прибытие в китайский мегаполис — в час ночи по местному времени.

На данный момент из Красноярска уже выполняются прямые перелёты в Пекин, Харбин, Санью и Маньчжурию. За прошлый год пассажиропоток на китайских направлениях увеличился на 60%, а за первые три месяца 2026 года — почти на 18%.

Ранее мы сообщали, что из Красноярска летом можно будут напрямую улететь в 10 стран.