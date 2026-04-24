В Комсомольске-на-Амуре началось благоустройство зоны отдыха в парке «Судостроитель». Это ещё одно общественное пространство, которое преображается в городе благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом страны, сообщает пресс-служба администрации города.
«Новая зона отдыха в парке была выбрана комсомольчанами на федеральном голосовании весной прошлого года», — говорится в сообщении.
Новое пространство будет располагаться между воротами в парк со стороны ул. Краснофлотской и площадкой, где ранее размещалась сцена. Подрядная организация ведёт подготовительные работы, расчищает территорию. Потом займутся подготовкой основания, установкой бордюров, укладкой брусчатки, монтажом уличного освещения, в завершение всех работ выставят лавочки и урны.
По нацпроекту в Комсомольске-на-Амуре началось благоустройство ещё одной территории. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
1 / 5.
Новую территорию учтут при разработке проекта благоустройства парка, с которым Комсомольск зайдёт на Всероссийский конкурс лучших проектов общественных пространств, победа в котором позволит получить нашему городу 300 млн рублей на комплексное обустройство «Судостроителя».
Напомним, что также в городе продолжается благоустройство первого этапа сквера героев СВО на ул. Дзержинского и кордодрома в парке Гагарина. Стартовали работы на территории между школами № 6 и 23.
Всего в Комсомольске с 2017 года приведено в порядок 49 общественных пространств. В этом году будет ещё 4. Есть хороший шанс продолжить благоустройство в следующем году. Для этого комсомольчанам нужно принять участие во Всероссийском голосовании, которое идёт до 12 июня.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 21 апреля Владимир Путин объявил старт очередного голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За первые дни голосования уже более 13 тысяч жителей Хабаровского края отдали свой голос. В этом году на портале размещено 203 общественных территории Хабаровского края, предложенных для благоустройства в 2027 году. Участниками проекта стали 52 населенных пункта.