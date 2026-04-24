В Хабаровске 2 мая откроется ярмарка с фермерскими продуктами края

В Хабаровске 2 мая начнёт работу краевая сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Седьмой сезон проекта откроется на новой площадке — у Хабаровского краевого цирка по адресу: улица Краснореченская, 102 (заезд с улицы Флегонтова), — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, в ярмарке участвуют только местные сельхозтоваропроизводители. Торговые места для них предоставляются на безвозмездной основе. Проект рассматривается как один из инструментов поддержки фермеров региона.
Для контроля качества продукции на площадке будет работать передвижная ветеринарная лаборатория. Она проведёт обязательную проверку всех товаров перед реализацией.
Посетителям предложат овощи, мёд, зелень, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные изделия и квас от местных производителей.
В министерстве подчёркивают, что к участию уже подали заявки 44 сельхозтоваропроизводителя из Хабаровского, Вяземского районов, района имени Лазо и Бикинского округа.
По итогам прошлого сезона ярмарка реализовала 306 тонн продукции на сумму 46 млн рублей.