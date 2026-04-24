Инфекционные заболевания нанесли Нижегородской области ущерб на 22 млрд рублей

23 инфекционные болезни причинили бюджету Нижегородской области ущерб на 22 млрд рублей за год. Об этом сообщили главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По его подсчетам, на эту сумму можно построить 26 поликлиник или 1100 ФАПов. Причем закрыть потребность в медицинских учреждениях можно было бы сразу в нескольких крупных районах Нижнего Новгорода и области.
По словам Алексея Никонова, вакциноуправляемые заболевания — коклюш, корь, краснуха, гепатит В — «забрали» из бюджета 22,7 млн рублей.
