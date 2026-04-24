Инфекционные заболевания нанесли Нижегородской области ущерб на 22 млрд рублей

На эти деньги можно было бы построить 26 поликлиник или 1100 ФАПов.

Источник: Живем в Нижнем

23 инфекционные болезни причинили бюджету Нижегородской области ущерб на 22 млрд рублей за год. Об этом сообщили главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его подсчетам, на эту сумму можно построить 26 поликлиник или 1100 ФАПов. Причем закрыть потребность в медицинских учреждениях можно было бы сразу в нескольких крупных районах Нижнего Новгорода и области.

По словам Алексея Никонова, вакциноуправляемые заболевания — коклюш, корь, краснуха, гепатит В — «забрали» из бюджета 22,7 млн рублей.

Ранее мы писали, что нижегородские ученые работают над методом диагностики рака терагерцовыми волнами.