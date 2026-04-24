Михаил Рыхтик: «Ответственность без ресурсов может быстро дать обратный эффект»

Нижегородские эксперты оценили эффективность работы органов местного самоуправления.

Источник: Нижегородская правда

«То, что президент постоянно обращает внимание на большую роль, которую муниципалитеты играют в системе публичной власти России, важно и показательно», — считает доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор РУДН им. П. Лумумбы Михаил Рыхтик, оценивая эффективность работы органов местного самоуправления.

«Не случайно у нас утвердился термин “публичная политика”, который отражает специфику политического режима Российского государства. Для нас характерна сильная вертикаль, гарантирующая безопасность и стабильность, и крепкая местная власть, решающая важнейшие задачи жизни человека. К этому следует добавить федеративный принцип, который, по нашему мнению, недооценен в реальной политической практики нашей страны. А ведь именно федерация позволяет учесть все этно-национальные, географические, культурные, ценностные и социальные аспекты, характерные для обширной Российской территории.

Федеративный принцип жизненно важен для нашей государственности. Такое же большое значение имеют сильные муниципалитеты, которые при такой значимости должны приобретать и ресурсы. Ответственность без ресурсов очень быстро может дать обратный эффект. Бюджетная самостоятельность муниципалитетов может и должна быть усилена, если руководство страны так высоко оценивает их роль. Что справедливо. А проблема справедливости одна из ключевых для современного российского общества".