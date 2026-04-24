Михаил Рыхтик: «Ответственность без ресурсов может быстро дать обратный эффект»

Федеративный принцип жизненно важен для нашей государственности. Такое же большое значение имеют сильные муниципалитеты, которые при такой значимости должны приобретать и ресурсы. Ответственность без ресурсов очень быстро может дать обратный эффект. Бюджетная самостоятельность муниципалитетов может и должна быть усилена, если руководство страны так высоко оценивает их роль. Что справедливо. А проблема справедливости одна из ключевых для современного российского общества".