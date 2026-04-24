Соцказначейство Москвы внедрило электронный сервис доставки писем

Автоматизированный сервис электронных заказных писем начали использовать в Социальном казначействе Москвы. Развитие таких цифровых платформ отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
«Теперь любые юридически значимые сообщения Соцказначейства — уведомления о смене банковских реквизитов или назначении выплат, ответы на обращения горожан — доставляются адресату мгновенно и обладают такой же юридической силой, как и бумажные письма. Соответствующее уведомление отражается в личном кабинете на госуслугах», — отметил директор Социального казначейства Москвы Иван Александров.
Благодаря использованию сервиса роботизированный модуль, встроенный в систему электронного документооборота Правительства Москвы, направляет ответ казначейства в электронном формате через защищенные каналы «Почты России». Если москвич подключил электронные уведомления на портале госуслуг, документ с усиленной цифровой подписью мгновенно поступит в личный кабинет. В остальных случаях система автоматически направит ответ заказным письмом в ближайшее отделение для вручения лично в руки.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.