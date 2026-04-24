в Воронежской области выявили 29-ый случай бешенства животных

В Аннинском районе Воронежской области выявили случай бешенства животных. С начала года это 29-е животное в регионе с подтвержденным заболеванием.
Очаг обнаружили недалеко от хутора Фоминовка, на расстоянии 445 метров от дома № 1. В зону карантина попал весь населенный пункт в радиусе одного километра.
На территории хутора до 14 июля установлены ограничительные меры, включающие запрет на ввоз и вывоз животных, а также их лечение, на въезд посторонних лиц, охоту, снятие шкур и разделку туш и другие.