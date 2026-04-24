Лавров назвал смерть Пиманова тяжелой утратой для российской журналистики

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Алексея Пиманова.

Министр назвал его уход тяжелой утратой для отечественной журналистики.

— Его трагический уход — тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил, — говорится в сообщении.

Лавров добавил, что Пиманов внес большой вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов, отстаивание традиционных духовно-нравственных ориентиров, говорится на сайте МИД РФ.

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — согласно информации Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист приобрел известность благодаря тому, что на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким Алексея Пиманова.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше