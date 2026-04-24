Лавров назвал смерть Пиманова тяжелой утратой для российской журналистики

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Алексея Пиманова.
Министр назвал его уход тяжелой утратой для отечественной журналистики.
— Его трагический уход — тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил, — говорится в сообщении.
Лавров добавил, что Пиманов внес большой вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов, отстаивание традиционных духовно-нравственных ориентиров, говорится на сайте МИД РФ.
О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — согласно информации Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист приобрел известность благодаря тому, что на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким Алексея Пиманова.