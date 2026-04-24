Лавров назвал смерть Пиманова тяжелой утратой для российской журналистики

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — согласно информации Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист приобрел известность благодаря тому, что на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».