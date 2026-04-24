«Каустик» уступил «СГАУ‑Саратов» за две секунды до финальной сирены

Обидное поражение отбросило «Каустик» на последнее место турнирной таблицы группы «Б». В очередной раз команда упустила победу в последние секунды — словно по злой традиции, преимущество тает именно тогда, когда нужно проявить хладнокровие. До выезда в Омск на игру со «Скифом» (29 апреля) у тренерского штаба есть время, чтобы разобрать ошибки и научить игроков держать удар в решающие минуты.