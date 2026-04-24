«Для подавляющего большинства людей именно места их жительства, их города, поселки, села являются базовым основанием их связи со страной в целом», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая эффективность работы органов местного самоуправления.
«Оценка существующей ситуации в стране определяется, в первую очередь, условиями жизни в конкретных населенных пунктах. Не случайно, антироссийская пропаганда во многом строится на противопоставлении уровня и качества жизни в крупных мегаполисах и, образно говоря, “замкадом”.
В настоящее время темпы развития провинциальной России являются недооцененным информационным ресурсом. На протяжении последнего десятилетия инфраструктура небольших городов претерпела разительные перемены. Такого высокого качества инфраструктуры и среды жизни малых и средних городов наша страна не знала за всю новейшею историю. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию глубинная Россия стремительно преображается.
В этих условиях резко возрастают требования к качеству управленческой культуры на местах. Новый уровень управления, и, в первую очередь, местное самоуправление становятся основой вертикали власти. А это, в свою очередь, предполагает формирование нового корпуса представителей муниципальной власти. Они, в новой системе политической организацией общества должны, с одной стороны, быть эффективными управленцами, а с другой, выступать олицетворением всей системы публичной власти.
Именно сейчас по прямой инициативе центральной власти происходит формирование нового облика муниципальной власти и местного самоуправления".