Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Прудник: «Глубинная Россия стремительно преображается»

Нижегородские эксперты оценили эффективность работы органов местного самоуправления.

Источник: Нижегородская правда

«Для подавляющего большинства людей именно места их жительства, их города, поселки, села являются базовым основанием их связи со страной в целом», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая эффективность работы органов местного самоуправления.

«Оценка существующей ситуации в стране определяется, в первую очередь, условиями жизни в конкретных населенных пунктах. Не случайно, антироссийская пропаганда во многом строится на противопоставлении уровня и качества жизни в крупных мегаполисах и, образно говоря, “замкадом”.

В настоящее время темпы развития провинциальной России являются недооцененным информационным ресурсом. На протяжении последнего десятилетия инфраструктура небольших городов претерпела разительные перемены. Такого высокого качества инфраструктуры и среды жизни малых и средних городов наша страна не знала за всю новейшею историю. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию глубинная Россия стремительно преображается.

В этих условиях резко возрастают требования к качеству управленческой культуры на местах. Новый уровень управления, и, в первую очередь, местное самоуправление становятся основой вертикали власти. А это, в свою очередь, предполагает формирование нового корпуса представителей муниципальной власти. Они, в новой системе политической организацией общества должны, с одной стороны, быть эффективными управленцами, а с другой, выступать олицетворением всей системы публичной власти.

Именно сейчас по прямой инициативе центральной власти происходит формирование нового облика муниципальной власти и местного самоуправления".