В нацпарке «Красноярские Столбы» зафиксировали новый случай гибели косули после нападения собак

В национальном парке «Красноярские Столбы» вновь зафиксирован случай гибели дикого животного из-за нападения собак. Сообщение об этом поступило в службу охраны 22 апреля. Молодая косуля погибла в районе ручья Лалетино, недалеко от скалы Чертов палец — всего в нескольких десятках метров от улицы Свердловской, в охранной зоне нацпарка. По данным специалистов, животное не смогло отбиться от стаи и погибло от укусов. В пресс-службе национального парка сообщили, что это уже 24-й случай гибели копытных от нападения собак за зимний сезон 2025−2026 годов. Для сравнения, в предыдущем сезоне таких случаев было 22. В целом за последние семь лет число погибших от собак диких животных — включая косуль, маралов, кабаргу и лисиц — на этой территории приближается к 100. Специалисты рассказали, что большинство нападений происходит не на самой особо охраняемой территории, а в ее охранной зоне — в черте города. В сложных погодных условиях копытные вынуждены покидать привычные места обитания и выходить ближе к населенным пунктам, где сталкиваются со стаями собак. Дополнительным фактором становится плотный снежный наст, который облегчает преследование и делает животных более уязвимыми. При этом у инспекторов особо охраняемой территории нет полномочий для решения проблемы за ее пределами. Жителей просят сообщать о случаях появления стай или нападений на животных в отдел охраны национального парка. Если подобные ситуации происходят в городской черте, информацию можно передать по номеру 005. Напомним, что «Красноярские Столбы» стали четвертым по популярности национальным парком в России.