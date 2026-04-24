Глава МИД Японии Мотэги рассказал об отношениях с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что у него сложились доверительные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в пятницу, 24 апреля, он сообщил на заседании профильного комитета верхней палаты парламента.

Он напомнил, что в декабре 2019 года посещал Москву, где провел продолжительные переговоры с российским коллегой.

— Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения, — сказал он.

Мотэги подчеркнул, что намерен добиваться продвижения диалога между странами. По его словам, отношения между Россией и Японией осложнились после начала конфликта на Украине, что он назвал вызывающим сожаление, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Токио уже достигли точки невозврата из-за неуклюжих шагов со стороны Японии. По словам дипломата, японская сторона продолжает придерживаться последовательной антироссийской позиции, в том числе призывая усилить санкционное давление.

