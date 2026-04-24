Историк назвал точку на карте, где находится секретный бункер Сталинграда

Три подземелья в городе в годы Великой Отечественной войны построили сотрудники московского метростроя.

О планах отыскать секретный бункер, в котором располагался командный пункт Сталинградского фронта, заявили участники комиссии общественной палаты Волгоградской области. Инициатива была озвучена 17 апреля.

Однако, по словам автора рукописи «Подземелья Царицына-Сталинграда-Волгограда» Сергея Иванова, никакой тайны в том, где находится это сооружение, нет — его местонахождение доподлинно известно, сообщает РИАЦ.

«Три подземелья в городе построили сотрудники московского метростроя. Один из них — тот самый, о котором идет речь, был сооружен в пойме реки Царицы. Еще два — также в пойме реки и в районе мельницы Гергардта, там сидела моя бабушка, которая рассказывала, что встретила там Никиту Хрущева», — говорит Иванов.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, какие тайны хранит штольня в пойме Царицы, которая уходит на 26 метров под землю.