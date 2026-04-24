Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится с 25 апреля

«Расписание некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится с 25 апреля в связи с проведением капитального ремонта второго главного пути на участке Тушино — Подмосковная. Всего планируется обновить 3,4 км пути», — говорится в материале.
Как уточняется, первые технологические «окна» назначены с 1:00 25 апреля до 1:00 27 апреля, с 1:00 1 мая до 1:00 4 мая. В этот период железнодорожники проведут комплекс ремонтно-путевых работ: демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебеночного балласта, сварку и выправку пути. На время работ движение поездов организуется по соседним путям в реверсивном режиме.
В расписание пригородных поездов внесены существенные корректировки. В частности, у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Поезда МЦД-2 станут курсировать по укороченным маршрутам — от Нахабино до Тушино и обратно, от Подольска до станции «Москва-Пассажирская-Курская» и Площади трех вокзалов и в обратном направлении. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов совершат укороченные рейсы. Часть поездов временно выведена из графика.