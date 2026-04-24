Правда ли, что из приюта «Дино» в Волгоградской области сбежал лев?

Пятерых истощённых хищников привезли на передержку перед отправкой в Беларусь.
На днях по Волгограду прошли слухи: из приюта в Среднеахтубинском районе сбежал лев. Горожане жалуйются: «говорят, его поймали, но все равно страшно, ведь звери воют по ночам так, что у нас мороз по коже».
— Никто никуда у нас не сбегал, это фейки, и мы даже знаем человека, который периодически распространяет все эти слухи, — сообщила редакции «Аргументы и Факты»— Нижнее Поволжье«директор зооцентра “Дино” Анжела Макарова. — На территории расположены видеокамеры, так что любое ЧП сразу же будет выявлено.
А вот перемены у нас действительно есть — в зооцентр прислали пять львов. Все они — собственность государства, к нам прибыли на время оформления необходимых документов. Дальнейший путь их лежит в зоопарки Беларуси, и мы искренне надеемся, что вскоре все формальности будут улажены. К нам львы прибыли в истощённом состоянии: прежние владельцы, у которых животные были изъяты, не ухаживали за ними и плохо кормили. Трое животных уже в возрасте — им около 12 лет, а двое совсем молодые — им не больше двух лет. Вообще львы считаются долгожителями — в хороших условиях они могут прожить 20−25 лет. Поэтому мы надеемся, что их ждёт долгая и счастливая жизнь в Беларуси.
Вечерняя перекличка львов, которая поначалу пугала местных жителей, — это особенность этих животных, таким образом они общаются. Замечу, что и в Москве, и в Ростове-на-Дону зоопарки находятся практически в центре города, но почему-то там голоса животных никому не мешают. Уж если на то пошло, то рёв машин и мотоциклов, ругань нетрезвых людей куда вреднее для психики, чем звуки живой природы.
Почему хищников доставили к нам? Потому что мы работаем на федеральном уровне и можем предоставить достойные условия для этих экзотических животных. К слову, недавно мы выиграли президентский грант на строительство нового реабилитационного центра для животных. Это позволит вывести нашу работу на более высокий уровень.