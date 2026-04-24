Правда ли, что из приюта «Дино» в Волгоградской области сбежал лев?

А вот перемены у нас действительно есть — в зооцентр прислали пять львов. Все они — собственность государства, к нам прибыли на время оформления необходимых документов. Дальнейший путь их лежит в зоопарки Беларуси, и мы искренне надеемся, что вскоре все формальности будут улажены. К нам львы прибыли в истощённом состоянии: прежние владельцы, у которых животные были изъяты, не ухаживали за ними и плохо кормили. Трое животных уже в возрасте — им около 12 лет, а двое совсем молодые — им не больше двух лет. Вообще львы считаются долгожителями — в хороших условиях они могут прожить 20−25 лет. Поэтому мы надеемся, что их ждёт долгая и счастливая жизнь в Беларуси.