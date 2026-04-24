В Ростовской области рождаемость ежегодно снижается на 5%

Снижение рождаемости отметили в Ростовской области, такая же ситуация наблюдается в целом по России. Об этом рассказала заместитель губернатора Олеся Старжинская.
— Уровень младенческой смертности — 3,2. У нас снижается количество рождений приблизительно на 5% в год. В целом по стране сейчас беспрецедентно низкий уровень младенческой смертности. Уровень материнской смертности тоже очень низкий, — прокомментировала Олеся Старжинская.
Замгубернатора отметила эффективность работы в рамках нацпроектов, в том числе национальных проектов «Семья» и «Демография». На Дону существует комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми и рождаемости. В основном речь идет о финансовой помощи. Например, оформляются выплаты для беременных студенток или для семей, в которых планируют вторых и третьих детей.
Ранее сообщалось, что за январь — февраль 2025 года разница между смертностью и рождаемостью (естественная убыль населения) в Ростовской области составила 4 278 человек. За январь-февраль 2024 года показатель фиксировался на уровне в 4 670 человек.
