В поселке Молодежный восстановили электричество, которое отключили 23 апреля

В поселке Молодежный под Иркутском восстановили электричество. Его отключили 23 апреля 2026 года около 11 часов. Причиной стало внутреннее повреждение одной из фаз силового трансформатора. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службе ИЭСК.
— Более 50 специалистов всю ночь устраняли проблему и ее последствия, — уточняется в сообщении.
К 6:41 утра 24 апреля свет вернули во все дома. Однако ремонтные работы еще не завершены. Главная задача сейчас — монтаж, наладка и запуск нового трансформатора на подстанции. Поэтому, если возникнет такая необходимость для обеспечения стабильности сети, возможны кратковременные отключения электроэнергии. А пока жителей поселка и СНТ просят разумно использовать электроприборы и обогреватели, включая их только по мере необходимости.
