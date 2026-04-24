В поселке Молодежный восстановили электричество, которое отключили 23 апреля

К 6:41 утра 24 апреля свет вернули во все дома. Однако ремонтные работы еще не завершены. Главная задача сейчас — монтаж, наладка и запуск нового трансформатора на подстанции. Поэтому, если возникнет такая необходимость для обеспечения стабильности сети, возможны кратковременные отключения электроэнергии. А пока жителей поселка и СНТ просят разумно использовать электроприборы и обогреватели, включая их только по мере необходимости.