Мирошник: Более восьми тысяч мирных россиян погибли от атак ВСУ с февраля 2022-го

Более 27 тысяч мирных жителей России пострадали от действий украинской армии с февраля 2022 года, из них более восьми тысяч погибли. Об этом во пятницу, 24 апреля, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, эта жуткая статистика игнорируется и «всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников».
— Общее число пострадавших мирных граждан от действий вооруженных формирований Киева с февраля 2022 года уже достигло 27 872 человек, из которых убиты более восьми тысяч, точнее, 8012 человек, — цитирует Мирошника ТАСС.
Ранее посол рассказал, что украинские медики проводили опасные манипуляции на пленных российских военнослужащих.
Кроме того, Мирошник утверждает, что военнопленные ВС РФ подвергаются пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах украинской армии — «зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках».
Многие российские военные, которые вернулись из украинского плена 5 февраля, высказывались о нарушении Украиной норм Женевской конвенции.