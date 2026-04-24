Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о признаках отравления грибами

Самарцам напомнили о симптомах отравления грибами.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области стартовал сезон «тихой охоты», жители региона уже публикуют фотографии корзин, полных сморчков. Однако специалисты предупреждают, вместе с съедобными грибами вскоре появятся и ядовитые. В Министерстве здравоохранения Самарской области напомнило о мерах предосторожности и симптомах возможного отравления:

«Первые симптомы при отравлении грибами — тошнота, рвота, боли в животе, слабости и головокружении. При этом, при самых тяжелых отравлениях бледной поганкой — симптомы появляются только через 6−12 часов. Именно отсроченное начало — самый тревожный признак. На этом этапе уже может начаться поражение печени», — сообщили в ведомстве.

Если с момента приема пищи прошло не более 1−2 часов — возможно принять энтеросорбирующее средство и незамедлительно вызвать скорую помощь. Даже легкие симптомы могут быть первыми признаками тяжелого отравления. Отравление грибами требует обязательного медицинского вмешательства и не допускает самолечения.