В Министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о признаках отравления грибами

В Самарской области стартовал сезон «тихой охоты», жители региона уже публикуют фотографии корзин, полных сморчков. Однако специалисты предупреждают, вместе с съедобными грибами вскоре появятся и ядовитые. В Министерстве здравоохранения Самарской области напомнило о мерах предосторожности и симптомах возможного отравления:
«Первые симптомы при отравлении грибами — тошнота, рвота, боли в животе, слабости и головокружении. При этом, при самых тяжелых отравлениях бледной поганкой — симптомы появляются только через 6−12 часов. Именно отсроченное начало — самый тревожный признак. На этом этапе уже может начаться поражение печени», — сообщили в ведомстве.
Если с момента приема пищи прошло не более 1−2 часов — возможно принять энтеросорбирующее средство и незамедлительно вызвать скорую помощь. Даже легкие симптомы могут быть первыми признаками тяжелого отравления. Отравление грибами требует обязательного медицинского вмешательства и не допускает самолечения.