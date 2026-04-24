Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Ученые зафиксировали на Солнце крупную вспышку высшего балла x2,5, ставшую крупнейшей за 2,5 месяца. Об этом сообщили 24 апреля в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Более мощная вспышка класса x4,2 наблюдалась в последний раз 4 февраля и сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на снимках, полученных с космических телескопов.

Как отметили ученые, центр взрыва пока еще довольно сильно (примерно на 60 градусов) смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок, поэтому пока рано говорить о сильных воздействиях магнитной бури.