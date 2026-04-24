Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза пересмотреть собственные ограничения и отказаться от так называемых «красных линий», которые ранее мешали вводить новые меры против России.
Евродипломат заявила, что ЕС необходимо подумать над дополнительными санкциями, чтобы отправить Москве четкий сигнал о непоколебимости своей позиции.
«Теперь нам также следует пересмотреть прежние “красные линии”, которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — уточнила Каллас.
Политик напомнила, что Европейский союз уже согласовал пакет помощи Киеву на 90 миллиардов евро, а также принял 20-й по счету пакет санкционных ограничений. По ее мнению, теперь пришло время проанализировать прежние запреты, которые сдерживали союзников, и выработать новые инструменты давления.
Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично отреагировала на новости о 20-м пакете санкций. Она заявила, что только журналист Владимир Соловьев способен подобрать правильные слова для характеристики этих действий. Захарова обратилась к нему с неформальной просьбой «не подкачать».