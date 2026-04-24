Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас призвала ЕС отказаться от красных линий в вопросе санкций

Каллас считает, что санкции Евросоюза служат сигналом России.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза пересмотреть собственные ограничения и отказаться от так называемых «красных линий», которые ранее мешали вводить новые меры против России.

Евродипломат заявила, что ЕС необходимо подумать над дополнительными санкциями, чтобы отправить Москве четкий сигнал о непоколебимости своей позиции.

«Теперь нам также следует пересмотреть прежние “красные линии”, которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — уточнила Каллас.

Политик напомнила, что Европейский союз уже согласовал пакет помощи Киеву на 90 миллиардов евро, а также принял 20-й по счету пакет санкционных ограничений. По ее мнению, теперь пришло время проанализировать прежние запреты, которые сдерживали союзников, и выработать новые инструменты давления.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично отреагировала на новости о 20-м пакете санкций. Она заявила, что только журналист Владимир Соловьев способен подобрать правильные слова для характеристики этих действий. Захарова обратилась к нему с неформальной просьбой «не подкачать».

