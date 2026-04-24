В Волгограде почтовые отделения изменят график работы в праздники

Волгоградцам, которым в длинные майские выходные понадобятся услуги почты, нужно учесть, что график работы почтовых отделений в праздничные дни изменится. 1 и 9 мая 2026 года в Волгоградской области большинство отделений «Почты России» работать не будут. А накануне — 30 апреля и 8 мая 2026 года, закроются на час раньше. Продолжат работать в праздничные дни только отделения, в которых выдают заказы с маркетплейсов.