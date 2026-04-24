Парк Героев-летчиков из Волгограда признали одним из лучших в России

Волгоградский парк Героев-летчиков, расположенный в Дзержинском районе, получил высокую оценку на федеральном уровне. Проект его благоустройства включили в число лучших в стране, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Минстрой России подвел итоги ежегодного отбора инициатив. Сейчас в парке продолжается вторая очередь второго этапа обновления, и результаты этой работы недавно проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В 2025 году на конкурс поступило 426 заявок из 88 регионов России. Впервые в итоговый список попали проекты из ДНР, ЛНР и Херсонской области. Главная задача этой инициативы — создать действенные инструменты для улучшения внешнего вида российских городов.
Экспертная комиссия тщательно оценивала качество выполнения работ, оригинальность решений, а также экономическую и социальную пользу для городов. В итоге 43 практики набрали наибольшее количество баллов, их добавили в реестр. Среди них и волгоградский проект.