Алла Пугачева отреагировала на смерть своего двойника Алексея Золотова

Певица Алла Пугачева в социальной сети Instagram* отреагировала на сообщение о том, что ее главный двойник и артист Алексей Золотов скончался.

— Очень жаль, — написала она в комментариях в аккаунте арт-фестиваля «Пугачевская весна».

20 апреля представители фестиваля сообщили, что пародист, телеведущий и певец Алексей Золотов скончался в возрасте 57 лет. В публикации говорится, что он был очень талантливым и добрым человеком. Представители добавили, что Золотов очень любил Пугачеву и «чувствовал ее как никто другой». По предварительным данным, причиной смерти артиста стали последствия сахарного диабета. Он ушел из жизни 18 апреля.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Пугачева отложила поездку в Россию после утечки информации в СМИ. По его словам, исполнительница хотела приехать в РФ инкогнито и не привлекать внимания к своему визиту. Он подчеркнул, что публичность нарушила эти планы. Продюсер добавил, что артистка намеревалась решить вопросы, связанные с недвижимостью.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.