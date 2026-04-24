Алла Пугачева отреагировала на смерть своего двойника Алексея Золотова

20 апреля представители фестиваля сообщили, что пародист, телеведущий и певец Алексей Золотов скончался в возрасте 57 лет. В публикации говорится, что он был очень талантливым и добрым человеком. Представители добавили, что Золотов очень любил Пугачеву и «чувствовал ее как никто другой». По предварительным данным, причиной смерти артиста стали последствия сахарного диабета. Он ушел из жизни 18 апреля.