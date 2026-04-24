Буреинский заповедник зовёт блогеров сплавиться по Правой Бурее

Буреинский заповедник пригласил блогеров отправиться в тур «Сплав по Правой Бурее». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подобные путешествия здесь организуют ежегодно.
— В том числе и данный промо-тур. Это будет не первый опыт, когда мы пригласили желающих (из числа блогеров, организаторов и медиа-лиц) пройти по маршруту «Сплав по Правой Бурее», увидеть красоты местности своим глазами и рассказать о них людям, — рассказывают в заповеднике «Буреинский».
Специалисты предоставят полный комплект экспедиционного оборудования и опытных проводников, таким образом медиа группа проведет в безопасности неделю посреди дикой природы. Состоится сплав с 20 по 27 июня.
Вместе с тем, в заповеднике уже начали принимать заявки на новый туристический сезон от любителей активного отдыха на природе, и сплав по реке — один из этих вариантов.
— Сплав по Правой Бурее относится ко II категории сложности маршрута. При формировании туристических групп мы учитываем наличие определенного опыта, физической выносливости, ведь преодолевать маршрут предполагается на катамаране. Но в целом река обладает не очень сложными условиями для сплава и протекает в живописной долине, поэтому по ходу маршрута можно будет наблюдать за буреинским хариусом и за обитателями тайги, — подмечают сотрудники заповедника.
