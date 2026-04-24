Белорусские ученые разработали биологически активную добавку для коррекции мужского бесплодия

Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси в Гомеле Игорь Чешик рассказал Sputnik.by, что ученые разработали биологически активную добавку для коррекции мужского бесплодия.
Сотрудники Института радиобиологии пять лет вели работы по оценке негативного воздействия электромагнитных полей систем сотовой связи на живые организмы. На основе полученных ими данных была разработана линейка биологически активных веществ с радиопротекторной активностью. Спектр применения таких БАД — широкий. Так, имеется в перечне добавка, показавшая положительный эффект в коррекции репродуктивных нарушений у мужчин.
«В результате применения данного средства в условиях повышенной электромагнитной нагрузки наблюдается восстановление нормального функционирования сперматогенного эпителия, увеличивается продукция и жизнеспособность зрелых половых клеток — сперматозоидов», — цитирует Sputnik.by Игоря Чешика.
Также сообщается, что разработана рецептура средства с основным компонентом байкалином — растительным флаваноидом, имеющим в условиях постоянного электромагнитного воздействия «функции» антистресса и нейропротекции. На основе биодобавки в будущем возможно создание препаратов для лечения мужского бесплодия.
