Омичи перед жарким летом остались без двух тонн мороженого

Партия из Казахстана не прошла проверку на границе.

В Омскую область не пропустили почти две тонны мороженого из Казахстана. В среду, 22 апреля, сотрудники регионального управления Россельхознадзора остановили машину с грузом в пункте предварительного уведомления «Исилькульский». Автомобиль вёз 1 950 килограммов мороженого из Астаны в адрес омского предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки выяснилось, что у товара был ветеринарный сертификат Таможенного союза, но в нём не хватало части обязательных данных. Из-за этого специалисты не смогли полностью отследить происхождение продукции, условия её перевозки и соответствие ветеринарным требованиям.

В итоге дальнейшую перевозку мороженого запретили. Всю партию вернули обратно в Казахстан, а нарушителя привлекли к административной ответственности.

В Россельхознадзоре напомнили, что при ввозе продукции через границу документы должны быть оформлены полностью и без ошибок.