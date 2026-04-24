Омичи перед жарким летом остались без двух тонн мороженого

В Омскую область не пропустили почти две тонны мороженого из Казахстана. В среду, 22 апреля, сотрудники регионального управления Россельхознадзора остановили машину с грузом в пункте предварительного уведомления «Исилькульский». Автомобиль вёз 1 950 килограммов мороженого из Астаны в адрес омского предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.