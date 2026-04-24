Омичи перед жарким летом остались без двух тонн мороженого

В Омскую область не пропустили почти две тонны мороженого из Казахстана. В среду, 22 апреля, сотрудники регионального управления Россельхознадзора остановили машину с грузом в пункте предварительного уведомления «Исилькульский». Автомобиль вёз 1 950 килограммов мороженого из Астаны в адрес омского предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время проверки выяснилось, что у товара был ветеринарный сертификат Таможенного союза, но в нём не хватало части обязательных данных. Из-за этого специалисты не смогли полностью отследить происхождение продукции, условия её перевозки и соответствие ветеринарным требованиям.
В итоге дальнейшую перевозку мороженого запретили. Всю партию вернули обратно в Казахстан, а нарушителя привлекли к административной ответственности.
В Россельхознадзоре напомнили, что при ввозе продукции через границу документы должны быть оформлены полностью и без ошибок.