Максим Лубяной: «Муниципалитеты — это опора движения вперед»

Конечно, остаются сферы, требующие более пристального внимания. По данным опроса Института проблем социального управления, выше среднего доля неудовлетворённых услугами ЖКХ (особенно среди старшего поколения), доступностью медицины в сельской местности и работой общественного транспорта. Но важно понимать: эти проблемы не являются следствием плохой работы муниципалитетов. Они — отражение системных вызовов, которые решаются поэтапно на федеральном и региональном уровнях. Тарифы, кадровая политика в здравоохранении, обновление автопарков — это компетенции более высокого уровня. Задача же муниципальной власти — быть чутким проводником, фиксировать запросы людей и передавать их в «единую команду» управленцев.