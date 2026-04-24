Максим Лубяной: «Муниципалитеты — это опора движения вперед»

«Президент назвал муниципалитеты “основой публичной власти”, и это точное определение», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, оценивая эффективность работы органов местного самоуправления.
"Потому что именно на местах, в каждом дворе и посёлке, люди видят реальные результаты государственной политики. И то, что в декабре 2025 года жители Нижегородской области оценили общий уровень качества жизни в регионе на 7,7 балла из 10 (а 78,8% готовы рекомендовать область для проживания), — во многом заслуга системной работы муниципальных управленцев.
Конкурсный механизм, о котором говорил президент, реально работает: шесть городов области (Дзержинск, Городец, Дивеево, Лукоянов, Богородск, Ветлуга) получили федеральные гранты на общую сумму 520 млн рублей. Это не просто деньги — это новые парки, набережные, зоны отдыха, за которые голосовали сами жители. 420 тысяч участников онлайн-голосования в 2025 году — доказательство того, что люди верят в возможность влиять на облик своих городов.
Конечно, остаются сферы, требующие более пристального внимания. По данным опроса Института проблем социального управления, выше среднего доля неудовлетворённых услугами ЖКХ (особенно среди старшего поколения), доступностью медицины в сельской местности и работой общественного транспорта. Но важно понимать: эти проблемы не являются следствием плохой работы муниципалитетов. Они — отражение системных вызовов, которые решаются поэтапно на федеральном и региональном уровнях. Тарифы, кадровая политика в здравоохранении, обновление автопарков — это компетенции более высокого уровня. Задача же муниципальной власти — быть чутким проводником, фиксировать запросы людей и передавать их в «единую команду» управленцев.
Что можно улучшить уже сейчас, не дожидаясь законодательных изменений? Думаю, два направления наиболее перспективны.
Во-первых, данные Института проблем социального управления фиксируют, что открытость органов власти для обращения граждан оценивается жителями как одна из самых проблемных зон (показатель 40,9). Это прямой вызов муниципалитетам. Усилить обратную связь с людьми по «непарадным» вопросам — вывоз мусора, работа управляющих компаний, график движения автобусов — можно через цифровые платформы и соцсети, которые позволяют работать оперативно и без бюрократических проволочек.
Во-вторых, активнее тиражировать лучшие муниципальные практики внутри региона. Например, опыт Нижнего Новгорода по снижению дебиторской задолженности (почти втрое за год) или практику Арзамаса и Выксы по работе с местными инициативами.
Президент прав: муниципалитеты — это опора движения вперёд. И движение это уже идёт. Уверен, что новый сезон всероссийского голосования даст ещё больше позитивных примеров, а системные вопросы ЖКХ и медицины будут решаться согласованно — всеми уровнями власти вместе".