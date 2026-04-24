Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разину грозит до 6 лет тюрьмы за присвоение доходов от ИИ-кавера «Седой ночи»

Экс-продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину может грозить крупный штраф и до 6 лет колонии за незаконное использование ИИ-кавера «Седой ночи». Об этом «Газете.ru» рассказал адвокат Станислав Вершинин.

Источник: Life.ru

Обвинения выдвинул автор нейрокавера с Канье Уэстом. Август Септемберов сообщил, что гендиректор студии «Ласковый май» без разрешения скачал композицию и выложил её на музыкальные площадки, указав исполнителями Bad Style и Tender May.

Адвокат отметил, что если это действительно так, то действия Разина подпадают под статью 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). По словам Вершинина, он незаконно использовал и пытался распоряжаться чужим произведением ради дохода. За это грозит штраф до 500 тысяч рублей и реальный срок до 6 лет.

Предположительно, ИИ-кавер принёс около 10 млн рублей, однако сам Септемберов вряд ли получит эти деньги. Адвокат пояснил, что в России ИИ-контент не охраняется авторским правом.

«Согласно статье 1228 ГК РФ, автором признается только человек (гражданин), творческим трудом которого создано произведение», — подчеркнул Вершинин.

Заработать автор кавера способен, только договорившись с правообладателями оригинала — наследниками певца Юрия Шатунова. По мнению адвоката, они вправе выделить Септемберову часть выручки за раскрутку трека.

Напомним, что благодаря ИИ Канье Уэст «перепел» хит Юрия Шатунова, а «Седая ночь» в его исполнении возглавила мировой чарт. Как выяснилось, вирусный ИИ-кавер создал турагент из Ижевска. Позже автор неожиданного хита раскрыл детали того, как ему удалось «заставить» рэпера спеть культовую песню «Ласкового мая».

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.