Свердловчанам запретили жарить шашлыки

В Свердловской области с 25 апреля вводится особый противопожарный режим. Соответствующее решение утвердил губернатор Денис Паслер.

Источник: ЕАН

С указанной даты в области запрещается разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Вводятся ограничения для туристов — им теперь нельзя ночевать или устраивать стоянки в любом месте. Туристам придется искать для длительных остановок специально организованные площадки.

«Призываю жителей региона ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям. Напомню, ранее мы усилили группировку сил и средств для тушения лесных пожаров. В ее составе — более 4,3 тыс. человек, 1,9 тыс. единиц техники и почти 9 тыс. единиц пожарного оборудования. За каждым потушенным в лесах пожаром стоит огромный труд людей», — говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале главы региона.

С 15 апреля в Свердловской области действует пожароопасный сезон. В регионе для предотвращения лесных пожаров проводится мониторинг на четырех уровнях: спутник, авиация, наземный контроль и 117 камер. Все силы и техника готовы, пожарные части работают в усиленном режиме.