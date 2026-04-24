Размещение вывесок на зданиях: утверждены правила

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам местным исполнительным органом бесплатно.
Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляется через канцелярию услугодателя или посредством веб-портала «цифрового правительства» egov.kz.
Для получения госуслуги нужно подать услугодателю заявление и приложить к нему эскиз вывески.
Услугодатель осуществляет прием документов в день их поступления. Срок рассмотрения документов и выдача результата составляет четыре рабочих дня cо дня принятия документов.
При представлении услугополучателем полного пакета документов проверяется достоверность представленных документов в соответствии с требованиями, установленными Законом «О языках в Республике Казахстан», и согласовывается эскиз вывески.
Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме посредством Портала при условии наличия электронной цифровой подписи.
Приказ вводится в действие с 1 октября 2026 года.