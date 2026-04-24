Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размещение вывесок на зданиях: утверждены правила

Министр науки и высшего образования приказом от 20 апреля 2026 года утвердил Правила оказания государственной услуги «Согласование размещения вывески в городе республиканского значения, столице, городе областного и районного значения, селе, поселке», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам местным исполнительным органом бесплатно.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляется через канцелярию услугодателя или посредством веб-портала «цифрового правительства» egov.kz.

Для получения госуслуги нужно подать услугодателю заявление и приложить к нему эскиз вывески.

Услугодатель осуществляет прием документов в день их поступления. Срок рассмотрения документов и выдача результата составляет четыре рабочих дня cо дня принятия документов.

При представлении услугополучателем полного пакета документов проверяется достоверность представленных документов в соответствии с требованиями, установленными Законом «О языках в Республике Казахстан», и согласовывается эскиз вывески.

Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме посредством Портала при условии наличия электронной цифровой подписи.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2026 года.