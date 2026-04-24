В Ростове осудили вербовщика террористов, планировавшего атаку на школу в Махачкале

Следствие установило, что в апреле 2023 года обвиняемый вступил в запрещенную на территории России радикальную исламистскую группировку. В дальнейшем он склонял знакомых к участию в исламистской ячейке, включая подростков и молодых людей, а также пытался привлечь их к совершению террористических актов. По данным суда, в августе 2023 года он находился в Дагестане, в поселке Новый Сулак и в Кизилюрте, где лично убеждал двух несовершеннолетних и одного совершеннолетнего знакомого подготовить вооруженные нападения и взрывы против объектов системы МВД. Суд признал эти действия покушением на создание террористического сообщества и подготовкой к теракту, включая планирование атаки в одной из школ Махачкалы.