Мотэги: Япония хочет сдвинуть с мертвой точки диалог с РФ по Курилам

Токио желает сдвинуть с мертвой точки диалог с Москвой по территориальному вопросу и связанным с ним проектам. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Дипломат отметил, что после начала украинского конфликта отношения Москвы и Токио оказались в крайне сложном положении, из-за чего обсуждение территориальной проблемы и работа над совместными проектами фактически остановились.
«Это вызывает большое сожаление, и мы хотели бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал он в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.
Мотэги также отметил, что Токио продолжает рассматривать возобновление поездок бывших жителей на южные Курильские острова как один из ключевых приоритетов своей политики. Он подчеркнул готовность продолжать дипломатические усилия для решения проблем.
Напомним, Мотэги также заявил о доверительных отношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, контакты проходили на полях Генассамблеи ООН, в рамках G20 и в декабре 2019 года в Москве, где они провели продолжительные переговоры и обсудили множество вопросов.