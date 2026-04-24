Врач Головчанская рассказала, когда нужно делать скрининг на рак кишечника

Рекомендуется проверять кишечник после 45 лет. Однако риск развития рака зависит не только от возраста, но и образа жизни. Кому и когда необходимо проходить обследование, рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.
— Риск колоректального рака складывается из двух типов факторов. Есть вещи, на которые человек повлиять не может: генетика, возраст, наличие серьезных заболеваний кишечника или, например, перенесенная лучевая терапия. Если у близких родственников был такой диагноз или есть наследственные синдромы — это уже зона повышенного внимания, а не паники, — отметила специалист.
По словам гастроэнтеролога, образ жизни также является одним из фактором развития онкологии. Причины, которые повышают риски: курение, алкоголь, лишний вес, диабет и другое, передает РИАМО.
Специалист подчеркнула, что все виды злокачественной опухоли толстой или прямой кишки прогрессируют из-за полипов. Именно благодаря своевременному скринингу новообразование можно не только обнаружить, но и удалить.
Головчанская уточнила, что средний возраст, когда необходимо делать скрининг 45 лет. Однако если у родственников были случаи колоректального рака, начинать стоит раньше.
В России завершили клиническое исследование отечественного препарата «Утжефра» для лечения рака крови. Официально зарегистрировать средство могут уже в 2026 году.