Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Головчанская рассказала, когда нужно делать скрининг на рак кишечника

Рекомендуется проверять кишечник после 45 лет. Однако риск развития рака зависит не только от возраста, но и образа жизни. Кому и когда необходимо проходить обследование, рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

— Риск колоректального рака складывается из двух типов факторов. Есть вещи, на которые человек повлиять не может: генетика, возраст, наличие серьезных заболеваний кишечника или, например, перенесенная лучевая терапия. Если у близких родственников был такой диагноз или есть наследственные синдромы — это уже зона повышенного внимания, а не паники, — отметила специалист.

По словам гастроэнтеролога, образ жизни также является одним из фактором развития онкологии. Причины, которые повышают риски: курение, алкоголь, лишний вес, диабет и другое, передает РИАМО.

Специалист подчеркнула, что все виды злокачественной опухоли толстой или прямой кишки прогрессируют из-за полипов. Именно благодаря своевременному скринингу новообразование можно не только обнаружить, но и удалить.

Головчанская уточнила, что средний возраст, когда необходимо делать скрининг 45 лет. Однако если у родственников были случаи колоректального рака, начинать стоит раньше.

В России завершили клиническое исследование отечественного препарата «Утжефра» для лечения рака крови. Официально зарегистрировать средство могут уже в 2026 году.