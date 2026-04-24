Андрей Дахин: «У муниципалитетов не хватает средств на содержание хозяйства»

Тактика «оптимизации расходов» приводит к сокращению или к консервации социальных сервисов, от которых требуется развитие. Типичной, например, является картина, где автобус между областным центром и посёлком курсировал два раза в день тридцать лет назад, когда это были разные муниципалитеты, а в посёлке были свой полноценный фельдшерский пункт, аптека, орган власти, детский сад, школа, и так же два раза в день он курсирует теперь, при том, что теперь — это единый муниципальный округ, а медицина, власть и образование переехали из посёлка в центральный населённый пункт муниципального округа.