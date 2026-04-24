Андрей Дахин: «У муниципалитетов не хватает средств на содержание хозяйства»

«Внимание к муниципальному уровню системы публичной власти связано с новыми задачами, которые ставят, с одной стороны, приоритеты стратегии территориального развития до 2030 года, где акцент сделан на развитие сети опорных населённых пунктов, и, с другой стороны, проблемы “обезлюживания” территорий, как их назвала на этом же III Всероссийском муниципальном форуме “Малая Родина — сила России” председатель Совфеда Валентина Матвиенко», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, оценивая эффективность работы органов местного самоуправления.
"Значимость сельских поселений была предметом публичного обсуждения совсем недавно в ПФО. 26 марта 2026 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде заседание своего Совета, посвятив его вопросам реализации государственной демографической политики на сельских территориях. Специальное рассмотрение особенностей образа жизни сельских территорий обусловлено данными демографических показателей: в сельской местности уровень рождаемости стабильно выше, чем в городской.
Всероссийский муниципальный форум имеет более широкий формат, поскольку рассматривает состояние единой схемы муниципального способа организации управления, применяемого как для сельских, так и городских поселений. Совершенствование схемы муниципального управления идёт медленно и трудно, с побочными эффектами, которые накапливаются на протяжении последних трёх десятков лет. Один из источников трудностей — это муниципальная бедность населённых пунктов, то есть постоянный недостаток у муниципальных властей финансовых средств на содержание и на развитие городского хозяйства.
Тактика «оптимизации расходов» приводит к сокращению или к консервации социальных сервисов, от которых требуется развитие. Типичной, например, является картина, где автобус между областным центром и посёлком курсировал два раза в день тридцать лет назад, когда это были разные муниципалитеты, а в посёлке были свой полноценный фельдшерский пункт, аптека, орган власти, детский сад, школа, и так же два раза в день он курсирует теперь, при том, что теперь — это единый муниципальный округ, а медицина, власть и образование переехали из посёлка в центральный населённый пункт муниципального округа.
Например, в ситуации, когда выдача рецептов и льготных лекарств пенсионерам-инвалидов из поквартального режима, который был до прошлого года, переведена в этом году в ежемесячный режим, муниципалитет по факту работает не как генератор комфорта, а как генератор трудно преодолимых неудобств.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2017 г. стал настоящим проводником позитивных изменений благоустройства городских общественных пространств, каждый год на общественное голосование выносятся новые объекты. Но по прошествии без малого десяти лет проявляются побочные эффекты. Прежде всего, то, что объекты, приведённые в нормативное состояние девять, восемь, семь, шесть, пять лет назад к 2026 г. изнашиваются, ветшают, вновь требуют приведения в нормативное состояние. Но материально-финансовых средств на это у муниципалитетов нет.
Возникает парадоксальная ситуация, что каждый новый объект благоустройства спустя три-пять лет пополняет «ветхий фонд» таких объектов, который со временем только растёт. Экономика «оптимизации расходов», которая поддерживает существование городских хозяйств на уровне муниципальной бедности, для решения такого рода проблем не годится. При такой экономике время начинает работать против самого проекта благоустройства. Нужна, видимо, новая экономика, — экономика роста инвестиций в хозяйство городских и сельских населённых пунктов, в которой должны быть финансовые средства и на приведение в нормативное состояние всего имеющегося материально-инфраструктурного капитала населённых мест, и средства на его развитие".