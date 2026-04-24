«Не укладывается в голове»: Конгрессмен рассказал о кадрах НЛО и призвал правительство раскрыть людям правду

Конгрессмен-республиканец Тим Берчетт заявил, что видел фотографии и видео НЛО, которые «не укладываются в голове» и не поддаются логическому объяснению. Как пишет The New York Post, Берчетт призвал правительство США раскрыть правду об инопланетянах.
Член Палаты представителей от штата Теннесси отверг версии о том, что замеченные объекты созданы Россией или Китаем.
"Если бы это были китайцы или русские, они бы нас одолели, — сказал Берчетт, выступая в программе NewsNation.
Берчетт, входящий в целевую группу по рассекречиванию федеральных секретов, также рассказал о разговоре с адмиралом ВМС, который с помощью сонара обнаружил подводный объект размером почти с футбольное поле, двигавшийся со скоростью более 200 миль в час.
«У нас нет ничего подобного», — подчеркнул конгрессмен.
Его заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп пообещал, что первые результаты исследования Пентагона об НЛО будут опубликованы «очень, очень скоро». В последние годы в США приняли закон о раскрытии информации о неопознанных аномальных явлениях, а в 2023 году в Пентагоне создали специальное управление для их изучения.
Как писал KP.RU, ранее также член Палаты представителей США Анна Паулина Луна призвала министра обороны Пита Хегсета предоставить десятки секретных видеозаписей НЛО, подчеркнув их потенциальную угрозу для военных операций.