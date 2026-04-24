На набережной возле Философского моста в Калининграде откроют ярмарку местных ремесленников

Возле Философского моста в Калининграде откроют ярмарку местных ремесленников. Палатки с товарами будут стоять на набережной со стороны улицы Гюго с 1 мая по 31 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ярмарка будет работать ежедневно с 12:00 до 19:00. Для жителей и гостей города станут продавать изделия ручной работы: украшения, керамику, текстиль и игрушки. На площадке также планируют устраивать мастер-классы. Во время праздников на набережной будут организовывать культурную программу с музыкантами, аниматорами, живой музыкой и другими активностями.
«В ярмарке могут участвовать только местные производители: субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые (плательщики налога на профессиональный доход). Обязательное условие — регистрация в Калининграде», — рассказали в администрации.
Местные ремесленники могут бесплатно принять участие в ярмарке. Для бронирования торговой точки нужно связаться с организаторами по номеру +7 911 451−23−03.
Ранее ярмарку местных мастеров «Сделано в Калининграде» устраивали в сквере у монумента «Мать-Россия». Торговые точки устанавливали в центре города на новогодних и летних каникулах.
Новый пешеходный мост в Калининграде открыли 9 апреля. Сооружение связывает остров Канта и улицу Гюго. Специалисты полностью завершили работы на объекте. С обеих сторон пешеходной переправы сделали лестницы и пандусы. При этом на набережной острова ещё занимаются благоустройством территории.
0+