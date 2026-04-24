Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УК отказалась от иска к наследникам курского экс-губернатора Романа Старовойта

Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску управляющей компании ООО «Смайнэкс премиум сервис» к наследникам бывшего главы Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Причиной стал отказ истца от требований в связи с погашением задолженности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Источник: Коммерсантъ

Ранее компания требовала с ответчиков 68,7 тыс. руб. задолженности по коммунальным услугам за период с июня по октябрь 2025 года. Средства планировалось взыскать за счет унаследованного имущества. Иск был подан в ноябре 2025 года, а в конце января его приняли к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Смайнэкс премиум сервис» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором выступает Дмитрий Хамидов. По итогам 2024 года компания выручила 170 млн руб., чистая прибыль составила 76 млн руб. 75% общества принадлежат Андрею Полетика, еще 25% — Алексею Тулупову через столичное же ООО «Смайнэкс управление активами». Господин Тулупов контролирует девелопера элитного жилья Sminex.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля 2025 года. Днем того же дня его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Подмосковье. 11 июля господина Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше