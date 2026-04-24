Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сообщила о 20 нападениях на российские школы за восемь лет

Источник: РБК

За последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения и еще 306 пресечено, сообщили в ФСБ.

Согласно сообщению российской спецслужбы, после нападения на политехнический колледж в Керчи в 2018 году до настоящего времени произошло еще 20 таких инцидентов, в результате которых 57 человек погибли и 203 получили ранения. «На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений», — сообщили в ФСБ.

В результате нападения на политехнический колледж в Керчи 17 октября 2018 года погибли 19 человек. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение и начал расстреливать находившихся там людей.

Шестнадцатилетняя жительница Калининграда была приговорена к полутора годам колонии за намерение совершить массовое убийство в одной из школ региона. В ходе следствия выяснилось, что с 2023 года девушка в диалогах с другими пользователями интернета пыталась навязать им запрещенную в России идеологию.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше