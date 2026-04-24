ФСБ сообщила о 20 нападениях на российские школы за восемь лет

За последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения и еще 306 пресечено, сообщили в ФСБ.
Согласно сообщению российской спецслужбы, после нападения на политехнический колледж в Керчи в 2018 году до настоящего времени произошло еще 20 таких инцидентов, в результате которых 57 человек погибли и 203 получили ранения. «На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений», — сообщили в ФСБ.
В результате нападения на политехнический колледж в Керчи 17 октября 2018 года погибли 19 человек. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение и начал расстреливать находившихся там людей.
Шестнадцатилетняя жительница Калининграда была приговорена к полутора годам колонии за намерение совершить массовое убийство в одной из школ региона. В ходе следствия выяснилось, что с 2023 года девушка в диалогах с другими пользователями интернета пыталась навязать им запрещенную в России идеологию.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».