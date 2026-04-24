ФСБ сообщила о 20 нападениях на российские школы за восемь лет

Шестнадцатилетняя жительница Калининграда была приговорена к полутора годам колонии за намерение совершить массовое убийство в одной из школ региона. В ходе следствия выяснилось, что с 2023 года девушка в диалогах с другими пользователями интернета пыталась навязать им запрещенную в России идеологию.