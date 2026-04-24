Молодёжь Хабаровского края написала «Диктант Победы»

Хабаровский край в восьмой раз присоединился к просветительской акции «Диктант Победы». В этом году она посвящено 130-летию со дня рождения прославленного маршала Георгия Жукова и 85-летию со дня начала великой Отечественной войны. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» побывал на одной из площадок написания диктанта — в Молодежном досуговом центре.
В центре собралось более 100 представителей молодежи — юнармейцы, кадеты, студенты и просто те, кому близка и дорога память о трагических и героических страницах истории нашей страны.
— Я пишу Диктант Победы уже второй раз. Считаю, что это дань уважения подвигу советского народа, наших прадедов и прабабушек, прадедов и бабушек, которые отдали свои жизни за мир и свободу, — поделилась юнармеец Анна.
В знак искренней благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны многие пришли с Георгиевскими ленточками на груди. И глядя на эти ленты, невольно понимаешь: память о героях будет вечной, потому что потомки победителей достойно несут эту вахту памяти.
В заданиях диктанта — 25 вопросов на знание художественных текстов, авторов, городов, событий и фильмов о войне. Кроме того, включены и несколько вопросов с региональной спецификой — например, о вкладе дальневосточников в Победу, о формировании воинских частей на Дальнем Востоке. Это позволило участникам лучше узнать местную историю и понять, какой вклад их земляки внесли в общее дело.
Кроме того, несколько вопросов посвящены специальной военной операции.
— Не стыдно не знать каких-то фактов о войне. Стыдно не хотеть их знать. Поэтому главная цель акции — не столько оценка знаний, сколько пробуждение интереса к истории, сохранение памяти о героизме предков и воспитание чувства гордости за страну. Молодежь понимает это, поэтому с каждым годом ее все больше на этой просветительской акции, — подчеркнула представитель Хабаровского регионального отделения «Волонтеры Победы» Екатерина Федорова.
Всего в Хабаровском крае было открыто 102 площадки для написания «Диктанта».
Чтобы узнать результаты «Диктанта Победы», необходимо зайти на официальный сайт диктантпобеды.рф, зайти в «Личный кабинет», ввести идентификационный код участника и нажать кнопку «Узнать результат».
Впрочем, каким бы ни был результат «Диктанта Победы», он наверняка натолкнет на идею узнать больше о самой страшной войне в истории человечества и сберечь память о ее героях. Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия».