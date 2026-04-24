Социальные участковые предложили нижегородцам обменять сигареты на конфеты

Социальные участковые провели акцию «Конфета за сигарету» в Нижнем Новгороде. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни и профилактику курения.
Акция стала продолжением недавнего соцопроса, результаты которого показали, что более 63% жителей считают распространение вредных привычек серьезной проблемой, а свыше 90% нижегородцев поддерживают инициативы по ограничению потребления никотиносодержащей продукции.
Прохожим предлагали символический обмен — отказаться от сигареты или вейпа в пользу сладости. Участниками стали как курящие жители, так и приверженцы здорового образа жизни. Всем вручались конфеты и информационные брошюры о вреде курения и использовании электронных устройств.
По словам представителя проекта «Социальный участковый», организаторы не ставят задачу одномоментно изменить привычки человека. Цель акции — создать повод задуматься и показать, что даже небольшой шаг в сторону здоровья имеет значение.
«Важно, чтобы разговор происходил спокойно и с уважением — тогда он действительно работает», — добавил активист.
Нижегородцы, в свою очередь, оценили формат акции, назвав ее ненавязчивой и доступной.
Как отмечают организаторы, подобные инициативы позволяют выстраивать живой диалог с жителями и вовлекать их в позитивные социальные практики.
