Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Социальные участковые предложили нижегородцам обменять сигареты на конфеты

Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни и профилактику курения.

Источник: Нижегородская правда

Социальные участковые провели акцию «Конфета за сигарету» в Нижнем Новгороде. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни и профилактику курения.

Акция стала продолжением недавнего соцопроса, результаты которого показали, что более 63% жителей считают распространение вредных привычек серьезной проблемой, а свыше 90% нижегородцев поддерживают инициативы по ограничению потребления никотиносодержащей продукции.

Прохожим предлагали символический обмен — отказаться от сигареты или вейпа в пользу сладости. Участниками стали как курящие жители, так и приверженцы здорового образа жизни. Всем вручались конфеты и информационные брошюры о вреде курения и использовании электронных устройств.

По словам представителя проекта «Социальный участковый», организаторы не ставят задачу одномоментно изменить привычки человека. Цель акции — создать повод задуматься и показать, что даже небольшой шаг в сторону здоровья имеет значение.

«Важно, чтобы разговор происходил спокойно и с уважением — тогда он действительно работает», — добавил активист.

Нижегородцы, в свою очередь, оценили формат акции, назвав ее ненавязчивой и доступной.

Как отмечают организаторы, подобные инициативы позволяют выстраивать живой диалог с жителями и вовлекать их в позитивные социальные практики.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что социальные участковые выяснили, как нижегородцы относятся к запрету вейпов.