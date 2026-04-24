Егор Бероев впервые рассказал о свадьбе с актрисой Анной Панкратовой, сыгравшей у него главную роль в фильме «Кукла»: Эксклюзив KP.RU

Актер Егор Бероев стал гостем радиостанции «Комсомольская правда». В эксклюзивном интервью, опубликованном на сайте KP.RU, он рассказал о съемках своего режиссерского дебюта «Кукла» и о долгих, тяжелых поисках исполнительницы главной роли. Ею в конце концов стала профессиональная балерина Анна Панкратова, для которой роль стала дебютом в кинематографе. Ее героиня в «Кукле» — девушка, попадающая в колонию строгого режима, и шесть лет спустя пытающаяся отыскать рожденную в неволе дочь.
Как рассказал Бероев, Анна Панкратова стала не только актрисой, на которой держится весь фильм, но впоследствии и его супругой. Перед этим он развелся со своей женой Ксенией Алферовой, с которой состоял в браке более 20 лет. Однако две эти истории не связаны: с Анной актер и режиссер познакомился через несколько месяцев после расставания с женой.
"Знаете, вообще-то я стараюсь ни с кем не обсуждать свою личную жизнь. И от журналистики в своем доме пытаюсь максимально дистанцироваться. Мы с Аней не объявляли о наших отношениях… Вам я это говорю в первый раз: в ноябре 2022 года я ушел жить отдельно на съемную квартиру. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026-ом году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной.
— Вам не хотелось сделать это более празднично, устроить большую красивую церемонию?
— Всему свое время".
Полную версию интервью читайте здесь.
Фильм «Кукла» выходит в прокат 30 апреля.