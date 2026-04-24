В начале лета россиян снова ждут длинные выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россияне в начале лета смогут отдохнуть три дня подряд в связи с празднованием Дня России.
Об этом напомнил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин: «Перечень нерабочих праздничных дней закреплен в Трудовом кодексе Российской Федерации. К ним относится День России, который отмечается 12 июня. Россиян ждут пятые по счету и заключительные в 2026 году трехдневные выходные: с 12 по 14 июня».
Напомним, ближайшие трехдневные выходные в связи с празднованием Дня весны и труда ждут россиян с 1 по 3 мая, а затем — с 9 по 11 мая, когда будут праздновать День Победы.