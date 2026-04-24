Набор для шашлыка в Нижегородской области подорожал на 8% за год

Цена набора для приготовления шашлыка в Нижегородской области за прошедший год увеличилась на 8%. Такие сведения были предоставлены пресс-службой аналитического агентства «Чек Индекс», сообщили в «Живем в Нижнем».
По данным аналитиков, собранным за период с 1 по 12 апреля нынешнего года в различных торговых точках, как сетевых, так и независимых, средняя сумма, которую жители региона тратят на комплект, включающий мясо, шампуры, мангал, уголь и средства для розжига, достигла 4334 рублей.
Стоимость уже подготовленного мяса для шашлыка в Нижегородской области в среднем составляет 881 рубль, что на 3% больше, чем годом ранее. При этом количество продаж таких полуфабрикатов увеличилось на 6%.
Набор шампуров обойдется нижегородцам в 266 рублей. Этот товар демонстрирует существенный рост цены за год — на 65%, тогда как спрос на него упал на 2%. Стоимость мангала в регионе снизилась на 11% и составляет в среднем 2447 рублей. Цена на уголь для мангала, наоборот, выросла на 29% до 330 рублей, а стоимость розжига увеличилась на 5% и достигла 410 рублей.
Ранее на 16% выросло производство мяса в Нижегородской области.